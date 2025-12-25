Поиск

В пригороде Дамаска задержали одного из лидеров ИГ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Силы внутренней безопасности Сирии задержали в пригороде Дамаска одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в четверг агентство САНА.

По данным агентства, речь идет о террористе Тахи аз-Зуби, который считался лидером ячейки ИГ в Дамаске.

Глава управления МВД Сирии по провинции Дамаск, генерал Ахмед ад-Далати отметил, что операция была осуществлена в координации с Главным разведывательным управлением страны и силами международной коалиции по борьбе с ИГ. Ад-Далати добавил, что в ходе рейда было изъято оружие и "пояс смертника".

"Мы направляем четкое послание любому, кто осмелится заняться терроризмом или поддержать ИГ: сила правосудия настигнет их, где бы они ни находились, и они не смогут укрыться на нашей земле", - подчеркнул сирийский генерал.

Сирия ИГ
Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

В Вифлееме благодаря перемирию впервые за несколько лет отпразднуют Рождество

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

