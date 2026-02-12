Поиск

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку на заседании в четверг.

"В связи с произошедшими в стране политическими событиями считаю нужным сказать, что я не служу одному или двум людям, я служу народу, государству и парламенту. Я принял решение по собственному желанию уйти в отставку. Это моё личное решение, которое было принято без давления извне", - сказал Тургунбек уулу.

Вопрос об отставке спикера обсуждался с момента увольнения главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева. Однако в парламенте эту информацию опровергали.

Тургунбек уулу избран спикером парламента VIII созыва 17 декабря 2025 года. В прошлом созыве он также возглавлял законодательный орган страны.

Ранее Садыр Жапаров отправил в отставку главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева и трех его заместителей. Свое решение он объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе.

Исполняющим обязанности председателя госкомитета назначен Жумгалбек Шабданбеков.

