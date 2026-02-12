Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Атака БПЛА на Волгоградскую и Тамбовскую области, переговоры США и Венесуэлы в Каракасе, золото Олимпиады в танцах на льду

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион, в результате падения обломков начался пожар, из-за угрозы детонации в поселке Котлубань объявили эвакуацию. В Тамбовской области вследствие атаки БПЛА пострадали два жителя Мичуринска, в городе повреждены здания, произошел пожар в учебных мастерских Промышленно-технологического колледжа.

- Владимир Путин поручил правительству до 1 июня представить предложения по совершенствованию госпрограмм по обеспечению жильем семей с детьми.

- Дональд Трамп рассказал, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудил с ним ситуацию в Газе и настоял на продолжении переговоров с Ираном.

- США и Венесуэла в ходе переговоров в Каракасе согласовали долгосрочную программу по сотрудничеству в сфере энергетики, сообщило EFE.

- Следователи допросили студента, подозреваемого в нападении на индустриальный техникум в Анапе. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

- Китай и США могут продлить торговое соглашение еще на год, сообщила South China Morning Post со ссылкой на источники.

- Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевали золото зимних Олимпийских игр в Италии в танцах на льду.

