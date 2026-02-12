Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китай и США могут продлить торговое соглашение еще на год, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Соединенные Штаты и Китай готовы продлить торговое перемирие, о котором они договорились в Южной Корее, еще на год, когда президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, встретятся в Пекине в начале апреля", - говорится в сообщении.

По словам источников, расширение соглашения позволит закрепить краткосрочные экономические выгоды, достигнутые на саммите в октябре, включая новые обязательства Китая по закупкам.

Издание напоминает, что Трамп должен посетить Китай в начале апреля.

Первоначально рассматривалось, что президент США прибудет в Пекин 31 марта с трехдневным визитом и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Источники издания отметили, что сроки все еще обсуждаются.

Торговое соглашение между США и Китаем было достигнуто в результате встречи лидеров двух стран в октябре прошлого года в южнокорейском Пусане.