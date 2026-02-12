Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО соберутся в четверг на совещание в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту Североатлантического альянса в Анкаре.

Как сказал накануне на пресс-конференции генеральный секретарь организации Марк Рютте, инвестиции стран-союзниц в оборону выросли на десятки миллиардов евро, и разговор на встрече пойдет о том, как государства-члены альянса планируют дальнейшее увеличение расходов на оборону.

Для наращивания инвестиций, отметил генсек, крайне важно, чтобы была доступна для закупок необходимая оборонная продукция. "Поэтому мы расширяем нашу оборонно-промышленную базу. Нам нужно производить больше. Это означает больше средств ПВО, больше боеприпасов и более прочные цепочки поставок в рамках альянса", - продолжил Рютте.

Он также считает необходимым "двигаться быстрее: внедрять новые технологии, ускорять закупки и обеспечивать, чтобы наша оборонная промышленность могла производить продукцию быстро и в больших масштабах".

"Мы также обсудим нашу поддержку Украины. (...) Украина не может выдержать эту борьбу или обеспечить мир в одиночку. И именно поэтому союзники поддерживали Украину действиями, а не только словами. (...) 99 процентов всей военной поддержки Украине поступает от союзников и партнеров по НАТО, и НАТО продолжает укреплять координацию и предоставление этой поддержки", - сказал глава Североатлантического альянса.

Он сообщил, что в совещании примет участие новый министр обороны Украины Михаил Федоров, и речь пойдет о том, "как союзники могут усилить свою поддержку, а также как сделать ее более эффективной".

Рютте добавил, что на встрече будет представлен и Евросоюз. "Европейский союз является важнейшим партнером НАТО. Наше сотрудничество, в том числе в отношении поддержки Украины, имеет решающее значение для нашей общей безопасности", - отметил генсек.

В своем выступлении перед СМИ он также уделил внимание сдерживанию и обороне в рамках действий альянса, которые также будут темой совещания. В частности, Рютте заявил, что Арктика и Крайний Север приобретают все большее значение для коллективной безопасности НАТО, поэтому союзники усиливают своё внимание к этому региону.

В связи с этим он объявил о начале учений "Арктический страж". "Это ясно покажет нашу приверженность обеспечению безопасности в Арктике и, по сути, безопасности всего альянса в целом. (...) Мы будем не только укреплять свои позиции в регионе, но и создавать более целостную картину потенциальных вызовов в Арктике, чтобы любые пробелы можно было быстро и эффективно устранить", - заключил генеральный секретарь НАТО.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран НАТО обсудят 12 февраля поставки вооружений Украине на встрече в Брюсселе.