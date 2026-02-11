Поиск

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Дроны одного из мексиканских наркокартелей вошли в воздушное пространство США, что привело к временному запрету полетов для гражданских бортов над Эль-Пасо (штат Техас) на юге страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По словам неназванного чиновника, которого цитирует телеканал, "министерство войны предприняло действия, чтобы вывести дроны из строя". Он добавил, что теперь, по информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Пентагона, угрозы для коммерческих авиаперевозок нет.

В настоящее время воздушное пространство над Эль-Пасо вновь открыто.

В миреНа юге США временно закрывали воздушное пространство над Эль-ПасоЧитать подробнее

CNN отмечает, что поначалу характер этой военной операции не был ясен, причем ранее администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерениях наносить удары по наркокартелям, действующим в Мексике и за ее пределами.

В свою очередь Associated Press отмечает, что в прошлом году сотрудник министерства внутренней безопасности США Стивен Уиллоуби заявлял на показаниях в Конгрессе об использовании дронов наркокартелями. Он отмечал, что почти каждый день картели используют дроны для доставки наркотиков через границу США и Мексики и для ведения наблюдения за американскими пограничниками.

По его словам, за последние шесть месяцев 2024 года удалось засечь более 27 тыс. дронов в пределах 500 метров от южной границы США, причем большинство дронов летали ночью.

По данным министерства внутренней безопасности, за последние годы его сотрудники изъяли тысячи килограммов метамфетамина, фентанила и других наркотиков, которые наркокартели пытались переправить через границу США с помощью дронов.

США Техас Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы

FT сообщила о планировании Киевом под давлением США выборов президента и референдума по мирной сделке с РФ

Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

 Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

Нефть Brent подорожала до $69,26 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе в Канаде

Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

 Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });