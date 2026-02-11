Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Дроны одного из мексиканских наркокартелей вошли в воздушное пространство США, что привело к временному запрету полетов для гражданских бортов над Эль-Пасо (штат Техас) на юге страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По словам неназванного чиновника, которого цитирует телеканал, "министерство войны предприняло действия, чтобы вывести дроны из строя". Он добавил, что теперь, по информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Пентагона, угрозы для коммерческих авиаперевозок нет.

В настоящее время воздушное пространство над Эль-Пасо вновь открыто.

CNN отмечает, что поначалу характер этой военной операции не был ясен, причем ранее администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерениях наносить удары по наркокартелям, действующим в Мексике и за ее пределами.

В свою очередь Associated Press отмечает, что в прошлом году сотрудник министерства внутренней безопасности США Стивен Уиллоуби заявлял на показаниях в Конгрессе об использовании дронов наркокартелями. Он отмечал, что почти каждый день картели используют дроны для доставки наркотиков через границу США и Мексики и для ведения наблюдения за американскими пограничниками.

По его словам, за последние шесть месяцев 2024 года удалось засечь более 27 тыс. дронов в пределах 500 метров от южной границы США, причем большинство дронов летали ночью.

По данным министерства внутренней безопасности, за последние годы его сотрудники изъяли тысячи килограммов метамфетамина, фентанила и других наркотиков, которые наркокартели пытались переправить через границу США с помощью дронов.