Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудил с ним ситуацию в Газе и настоял на продолжении переговоров с Ираном.

"Ничего окончательного достигнуто не было, за исключением того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку. Если это возможно, я донес до премьер-министра (Израиля - ИФ), что это было бы предпочтительным вариантом", - написал он в среду в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, если договориться с Ираном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

"В прошлый раз Иран решил, что ему выгоднее не заключать сделку, и по нему нанесен был "Полуночный молот" (удары США в июне 2025 года - ИФ), для них это плохо закончилось. Будем надеяться, что на этот раз они будут более разумными и ответственными", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что также обсудил с израильским премьером ситуацию в Газе.

"Мы обсудили колоссальный прогресс, достигнутый в Газе и в регионе в целом. На самом деле, на Ближнем Востоке воцарился мир", - написал Трамп.

В целом президент США охарактеризовал встречу с Нетаньяху как "очень хорошую".

"Это была очень хорошая встреча, и выдающиеся отношения между нашими двумя странами продолжаются", - подчеркнул он.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о намерении Израиля дестабилизировать весь Ближний Восток.