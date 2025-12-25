ВС Израиля заявили, что в Ливане дроном убит представитель иранского КСИР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили, что на юге Ливана в результате совместной операции с Общей службой безопасности ШАБАК убит член элитного спецподразделения 840 иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" Хуссейн Махмуд Маршад Аль-Джавахри.

Это произошло ранее 25 декабря в районе Ансарийе. В Израиле считают, что это подразделение в последние годы занималось планированием и совершением террористичесаких нападений на Израиль из Сирии и Ливана. По данным ЦАХАЛа, аль-Джавхари действовал по указанию из Ирана против служб безопасности Израиля.

По информации The Times of Israel, аль-Джавхари устранили с беспилотника.

Ранее ливанские власти сообщили о гибели двух человек при ударе израильского дрона по машине на дороге, ведущей в Сирию.

В ноябре 2024 года израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.