Поиск

ВС Израиля заявили, что в Ливане дроном убит представитель иранского КСИР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили, что на юге Ливана в результате совместной операции с Общей службой безопасности ШАБАК убит член элитного спецподразделения 840 иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" Хуссейн Махмуд Маршад Аль-Джавахри.

Это произошло ранее 25 декабря в районе Ансарийе. В Израиле считают, что это подразделение в последние годы занималось планированием и совершением террористичесаких нападений на Израиль из Сирии и Ливана. По данным ЦАХАЛа, аль-Джавхари действовал по указанию из Ирана против служб безопасности Израиля.

По информации The Times of Israel, аль-Джавхари устранили с беспилотника.

Ранее ливанские власти сообщили о гибели двух человек при ударе израильского дрона по машине на дороге, ведущей в Сирию.

В ноябре 2024 года израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана. Также израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

КСИР Иран Израиль Ливан ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

 Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

 Камбоджа и Таиланд начали переговоры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7963 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });