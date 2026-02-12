Дни культуры России открылись в Катаре

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Торжественное открытие Дней культуры России в Катаре состоялось в Дохе, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"История культурного обмена между нашими странами строится на основе взаимного уважения, бережного отношения к духовным ценностям, традициям и стремлении сохранить свое уникальное наследие. Уверена, мероприятия Дней позволят жителям и гостям Дохи стать ближе к далекой, но такой радушной России", - написала Любимова в своем канале в мессенджере Мах.

Она уточнила, что на торжественной церемонии коллектив из Татарстана представил татарские народные танцы и песни, ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана продемонстрировал выступления, отражающие горные традиции, артисты из Калмыкии познакомили публику с танцами степных народов, а Московский народный хор исполнил традиционные русские песни.

Экспозиционная часть Дней включает в себя выставку русского традиционного костюма и проект "Лоскутная мозаика России". Кроме того, жители Катара смогут попробовать традиционные блюда русской кухни.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, в ходе рабочего визита в Катар Любимова встретилась с министром культуры Государства Катар Абдулрахманом бин Хамадом бин Джассимом бин Хамадом Аль Тани.

В рамках встречи она отметила, что музейная сфера представляется одним из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества. "Принимая во внимание богатое культурное и историческое наследие, а также уровень модернизации и развития этой сферы, музеи Катара, несомненно, могут стать любимыми площадками российских выставочных проектов", - добавила министр.

Кроме того, глава Минкультуры России сообщила, что российская сторона ждет проведения ответных Дней культуры Катара в России в 2027 году и предложила предусмотреть масштабную программу мероприятий к 40-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в 2028 году.