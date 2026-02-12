Поиск

Mercedes-Benz сократил чистую прибыль вдвое в 2025 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG в 2025 году сократил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 9,2%, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль составила 5,331 млрд евро против 10,409 млрд евро в 2024 году, выручка - 132,2 млрд евро против 145,6 млрд евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) снизилась более чем вдвое - до 5,82 млрд евро с 13,6 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали EBIT в 6,6 млрд евро, выручку - в 134 млрд евро, по данным Visible Alpha.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, в минувшем квартале уменьшилась на 10,5% (до 96,4 млрд евро), Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, - на 11,2% (до 17,15 млрд евро).

Продажи легковых автомобилей по итогам 2025 года уменьшились на 9,2% и составили 1,8 млн.

Компания планирует выплатить дивиденды в размере 3,5 евро на акцию по сравнению с 4,3 евро по итогам 2024 года.

В ноябре Mercedes запустил программу buyback объемом до 2 млрд евро. На конец 2025 года в ней остались неиспользованными около 1,7 млрд евро, которые могут быть потрачены на выкуп акций в текущем году, сообщается в отчетности.

Автопроизводитель ожидает, что выручка в 2026 году будет находиться примерно на прошлогоднем уровне, а EBIT существенно выше. Продажи легковых авто в среднесрочной перспективе планируются около 2 млн.

Mercedes-Benz
