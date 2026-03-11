Аэропорт Пхукета задерживает рейсы после жесткой посадки самолета Air India Express

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт тайского Пхукета прекратил обслуживание самолетов после жесткой посадки самолета Air India Express, во время которой у него оторвало передние шасси, сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел около 11 утра в среду по местному времени. При посадке самолета Air India Express Boeing 737-300, прибывшего из Хайдарабада, была повреждена передняя стойка шасси, часть колес оторвало. На борту находились около 140 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.

Из-за отсутствия шасси технические службы аэропорта не смогли быстро убрать самолет с взлетно-посадочной полосы, она закрыта предварительно до 18.00 по местному времени.

В результате в аэропорту массово задерживается вылет рейсов, а прилетающие самолеты перенаправляют в аэропорты Бангкока и соседних провинций Краби и Сураттхани.

По данным онлайн-табло Шереметьево, два рейса "Аэрофлота", которые должны были прибыть с Пхукета в столицу 11 марта в 17.25 и 18.40, задержаны до 05.39 и 05.54 12 марта соответственно.