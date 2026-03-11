Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

Фото: Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Молдавии в среду дал положительное заключение на законопроекты о денонсации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и также Устава СНГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Этим решением, как отмечают в пресс-службе, Молдавия инициировала процедуру своего окончательного выхода из состава уставных органов СНГ в связи с тем, что "ценности и основные принципы Содружества не соблюдаются, в особенности Российской Федерацией, государством, которое стояло у истоков создания СНГ".

МИД Молдавии в пояснительной записке к проекту постановления напоминает, что в соответствии со ст. 5 Соглашения государства "признают и взаимно уважают территориальную целостность и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества". Однако, как заявляют в молдавском МИДе, "этот принцип, лежавший в основе создания СНГ, не соблюдается Российской Федерацией".

Также МИД Молдавии называет денонсацию Соглашения СНГ "естественным и неизбежным шагом в контексте процесса присоединения к Европейскому союзу".

В постановлении правительства отмечается, что "денонсация соглашения не создаст правового вакуума в отношениях Республики Молдова с государствами СНГ", поскольку они "будут основываться на двусторонней и многосторонней правовой основе". Таким образом, Республика Молдова "будет продолжать применять в своих отношениях с государствами-членами СНГ договоры, главным образом в торгово-экономической сфере, такие как Соглашение о зоне свободной торговли, до тех пор, пока они служат экономическим интересам страны".

Власти Молдавии также рассчитывают, что свободное передвижение ее граждан в странах СНГ не будет затронуто этим решением, поскольку оно в значительной степени регулируется действующими двусторонними соглашениями.

В документе отмечается, что денонсация соглашения не повлечет выделения финансовых средств из государственного бюджета. Более того, Молдавия окончательно выйдет из уставных органов СНГ, что приведет к отказу от уплаты долевых взносов в единый бюджет СНГ; ежегодная доля Молдавии в едином бюджете СНГ составляет примерно $180 тыс. в год.

Одобренные правительством проекты законов будут представлены парламенту на утверждение.

Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему были подписаны в декабре 1991 года 11-ю бывшими советскими государствами, включая Республику Молдова. Основная цель Соглашения и Протокола заключалась в установлении прекращения существования СССР и формировании СНГ. В свою очередь, Устав СНГ, утвержденный в 1993 г., установил основные принципы, на которых основано Содружество.

На сегодняшний день из 283 соглашений в рамках СНГ 71 уже денонсировано Молдавией, а около 60 находятся на стадии рассмотрения.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В мае 2023 года парламент принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. В январе 2024 года правительство Молдавии сообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют никакой ценности для страны. Также, с 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

По данным министерства финансов, в 2020-2023 годах из бюджета Молдавии было перечислено почти 35 млн леев (около $1,8 млн) в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.