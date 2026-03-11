ОПЕК отметила снижение экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в январе на 9%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в январе в среднем составил 5,8 млн баррелей в сутки, что на 588 тыс. б/с, или на 9% меньше, чем в декабре прошлого года, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с январем 2025-го показатель сократился на 421 тыс. б/с, или почти на 8%.

Экспорт через систему "Транснефти" в январе снизился относительно декабря на 535 тыс. б/с, или на 13%, до 3,7 млн б/с. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки были на 89 тыс. б/с, или на 2%, выше.

Поставки из портов Балтийского моря в январе снизились на 57 тыс. б/с, или на 4%, до 1,5 млн б/с. Однако показатель на 166 тыс. б/с, или на 12% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В частности, экспорт нефти через Приморск снизился к декабрю на 24 тыс. б/с, или на 2%; из Усть-Луги – на 33 тыс. б/с (6%).

Наибольший вклад в общее падение внесло снижение поставок из порта Новороссийск, которые в январе сократились к декабрю на 406 тыс. б/с, или на 45%, до 505 тыс. б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в январе выросла к декабрю на 5 тыс. б/с, до 218 тыс. б/с. Однако это на 105 тыс. б/с, или на 33% меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в январе увеличился к декабрю на символические 7 тыс. б/с, до 613 тыс. б/с. Это на 18 тыс. б/с, или примерно на 3% меньше, чем в январе-2025. В свою очередь, объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино снизился на 84 тыс. б/с, или почти на 9%, до 876 тыс. б/с. Данный показатель на 41 тыс. б/с, или примерно на 5%, выше уровня января-2025.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в январе выросла до 319 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы выросли на 67 тыс. б/с, или примерно на 27%, из Де-Кастри - на 22 тыс. б/с (почти на 12%).

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в январе по сравнению с декабрем подскочил более чем вдвое - на 90 тыс. б/с, до 160 тыс. б/с. Данный показатель на 61% выше, чем в январе-2025.

Экспорт нефти из Центральной Азии (не считая маршрута через КТК) в январе практически не изменился к декабрю, составив 243 тыс. б/с. Это на 4% больше показателя аналогичного месяца 2025 года.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК в январе снизился к декабрю на 174 тыс. б/с, или примерно на 17%, до 843 тыс. б/с. Относительно января-2025 поставки были ниже на 530 тыс. б/с, или почти на 40%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе снизился на 39 тыс. б/с, или на 7%, до 523. б/с. Это на 86 тыс. б/с, или на 14% меньше, чем в январе прошлого года.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в январе вырос к декабрю на 201 тыс. б/с, или более чем на 8%, до 2,6 млн б/с. Данный показатель на 61 тыс. б/с, или на 2%, ниже уровня за аналогичный месяц 2025 года. Рост поставок в январе 2026-го наблюдался по большинству видов нефтепродуктов за исключением нафты.