ЕК работает над адаптацией энергосети ЕС к возобновляемым источникам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Энергосеть ЕС не приспособлена в полной мере принимать электроэнергию от возобновляемых источников и нуждается в модернизации, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Еврокомиссия интенсивно работает над энергетической сетью Европы. Это самая взаимосвязанная сеть в мире, но, к сожалению, это сеть, которой много лет и которая не вполне способна принимать энергию от возобновляемых источников. В будущем она должна быть усовершенствована", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

По этой причине, по ее словам, ЕК организует консультации высокого уровня в энергетическом секторе, "чтобы понимать, каковы препятствия, каковы вызовы и как решать эти проблемы".

"Мы, разумеется, хотим увеличить производство энергии из возобновляемых источников в ближайшие годы и поэтому изучаем различные возможности финансирования и инвестирования с целью усовершенствовать нашу энергетическую инфраструктуру", - продолжила представитель ЕК.

Она отметила, что, обсуждая увеличение доли возобновляемых источников в энергетическом комплексе, нужно думать о том, как обеспечить потребление сетью "произведенных и нарастающих объемов".

Итконен сообщила, что Еврокомиссией будет подготовлен пакет предложений по модернизации электрической инфраструктуры, а тем временем ЕК предложила план действий по электросети, обсуждаются различные возможности инвестирования, помощи со стороны Брюсселя.

Пресс-секретарь указала на то, что в проекте долгосрочного бюджета ЕС можно видеть некоторые варианты такой помощи, и над этим идет работа.

"Нельзя требовать увеличения энергии от возобновляемых источников, если инфраструктура не в состоянии ее потребить", - повторила Итконен.

