Источник сообщил о новых переговорах Кирилла Дмитриева в Майами

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев находится в Майами, где проводит встречи с представителями администрации президента США, подтвердил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитриев во Флориде встречается с представителями администрации Трампа.

Дмитриев контактирует с представителями администрации США в рамках переговоров по экономическому треку. В том числе в конце февраля он проводил соответствующие встречи в Женеве.