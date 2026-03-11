Поиск

Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ослаблять санкции в отношении России еще рано, написала в соцсети председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Соблюдение "потолка" цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", - объяснила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Международное энергетическое агентство решило предоставить 400 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов для снижения напряженности в сфере глобальных поставок энергии, она приветствовала это решение.

Она заявила, что "первоочередная задача - обеспечить продолжение поставок энергоресурсов, особенно судоходства через Ормузский пролив, который имеет ключевое значение для мировой экономики".

Глава ЕК поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за организацию телефонного разговора G7 по теме реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что достигнута договоренность о работе с партнерами в регионе с целью не допустить разрастания конфликта. По ее словам, теперь внимание сосредоточено на минимизации влияния кризиса на безопасность и глобальный энергетический рынок.

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

