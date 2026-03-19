Британия на два года разрешила операции с "Транснефтью" по доставке нефти Казахстана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минфин Великобритании (OFSI) выдал лицензию на осуществление операций с подсанкционой "Транснефтью" по поставке, покупке, транспортировке или доставке нефти Казахстана с 19 марта до 18 марта 2028 года, сообщило ведомство.

Разрешена любая деятельность, включая, помимо прочего, платежи, с участием "Транснефти" и ее дочерних компаний в связи с поставкой, покупкой, транспортировкой или доставкой казахской нефти при условии, что казахстанская нефть не принадлежит лицу, связанному с Россией, и что она только загружается, выгружается или транзитируется через РФ.

Подсанкционные компании или любое лицо, или соответствующее учреждение Великобритании, осуществляющее любую деятельность, разрешенную в соответствии с данной лицензией, обязаны вести точные, полные и читаемые записи на бумаге или в электронном виде об этой деятельности в течение как минимум шести лет, подчеркивает OFSI.

24 февраля 2026 года Великобритания включила ПАО "Транснефть" в санкционный список. Одновременно британская сторона выдала временную лицензию на сворачивание операций (wind down), действующая до 9 апреля 2026 года. Действующая генеральная лицензия от 10 января 2025 года по проектам, подпадающим под санкционные исключения (Russian Oil Exempt Projects), распространяется на нефтепровод "Дружба" и предусматривает возможность продолжения операций по данному проекту до 14 октября 2027 года.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по "Дружбе". По итогам 2025 года объем поставок составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается их увеличение до 2,5 млн тонн.

Кроме того, Казахстан экспортирует некоторые объемы нефти через российские порты. Порядка 80% своей нефти страна поставляет на мировые рынки через систему "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), отгрузочный терминал которого находится в российском Новороссийске.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.