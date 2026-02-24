Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

Поиск

Фото: ZUMA Wire/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против ПАО "Транснефть", которая отвечает за экспорт более 80% российской нефти.

Согласно информации на сайте правительства Великобритании, санкции предусматривают замораживание активов и вводятся также в отношении поставщика доверительных услуг и руководства компании.

Лицензия, разрешающая транзакции с компанией, выдана до 9 апреля.

Новые меры также затронули 175 нефтетрейдерских компаний сети 2Rivers и 48 нефтяных танкеров.

До сих пор "Транснефть" не находилась под прямыми блокирующими санкциями в какой-либо из основных западных юрисдикций, при этом в отношении нее действует широкий набор ограничений. Еще с 2014 г. она находится под секторальными санкциями Евросоюза и США. В феврале 2022 года США ввели новые ограничения в отношении привлечения компанией долгового и акционерного финансирования, а ЕС в марте того же года - запрет на транзакции с "Транснефтью". Тогда же под блокирующие американские, европейские и британские санкции подпал её президент Николай Токарев. В мае 2019 года Великобритания ввела санкции против членов совета директоров трубопроводной монополии.



