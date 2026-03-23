Поиск

Китайская ракета вывела на орбиту группу спутников позиционирования и навигации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель Smart Dragon-3 в понедельник успешно вывела на орбиту новую группу из 10 малых спутников CentiSpace-2 системы позиционирования и навигации GNSS, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с морской платформы, находившейся в Желтом море вблизи города Хайян (провинция Шаньдун). Все спутники весом 100 кг каждый вышли на заданные орбиты высотой 700 км.

Аппараты системы позиционирования и навигации GNSS предназначены для высокоточного определения местоположения наземных, водных, воздушных объектов, а также низкоорбитальных космических аппаратов. Они являются частью планируемой группировки из 160 таких спутников пекинской компании Future Navigation. Первая группа из 10 аппаратов была запущена в январе 2025 года.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Smart Dragon-3 способна доставлять до 1,5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Китай Dragon CASC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

 JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

 Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

NASA сообщило о неполадках на российском корабле "Прогресс"

КСИР обещал полностью перекрыть Ормузский пролив в случае ударов США по электростанциям

Католикос-патриарх Грузии Илиа II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси

Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

 Иран предупредил США об ответных мерах в случае ударов по его электростанциям

Саудовские военные сообщили о перехвате ракеты и нескольких дронов из Ирана

Британия разместила в Аравийском море атомную подлодку с крылатыми ракетами

Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

 Вселенский патриарх Варфоломей принял участие в обряде отпевания Илии II в Тбилиси

Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа

 Эксперт: "Что делать?" - главный вопрос для Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 972 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8745 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });