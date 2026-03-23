Китайская ракета вывела на орбиту группу спутников позиционирования и навигации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель Smart Dragon-3 в понедельник успешно вывела на орбиту новую группу из 10 малых спутников CentiSpace-2 системы позиционирования и навигации GNSS, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с морской платформы, находившейся в Желтом море вблизи города Хайян (провинция Шаньдун). Все спутники весом 100 кг каждый вышли на заданные орбиты высотой 700 км.

Аппараты системы позиционирования и навигации GNSS предназначены для высокоточного определения местоположения наземных, водных, воздушных объектов, а также низкоорбитальных космических аппаратов. Они являются частью планируемой группировки из 160 таких спутников пекинской компании Future Navigation. Первая группа из 10 аппаратов была запущена в январе 2025 года.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Smart Dragon-3 способна доставлять до 1,5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.