Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днем ранее на сообщениях о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном.

К 8:12 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,56%) до $101,84 за баррель. В среду Brent подешевела на $8,6 (7,83%), до $101,27 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,53%), до $95,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $7,19 (7,03%), до $95,08 за баррель.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в этом документе будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"На рынке складывается мнение, что вероятность открытия Ормузского пролива повысилась, вне зависимости от того, удастся ли заключить долгосрочное мирное соглашение с Ираном", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

"Мирные переговоры, вероятно, продолжатся как минимум до американо-китайского саммита на следующей неделе, а прогнозы на период после этого остаются неопределенными, - написал Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - В базовом сценарии цены на нефть останутся повышенными".

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.

