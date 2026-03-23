Рынок акций США снизился в пятницу, S&P 500 упал до полугодового минимума

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу и снизились по итогам всей недели.

За неделю S&P 500 потерял 1,9%, Nasdaq и Dow Jones - чуть более 2%.

Главное внимание инвесторов было направлено на конфликт на Ближнем Востоке, длящийся уже три недели. Аналитики и участники рынка опасаются, что скачок цен на нефть из-за войны в Иране разгонит инфляцию в Штатах и не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) понизить ставку в этом году.

СМИ пишут, что администрация США прорабатывает варианты захвата или организации морской блокады острова Харк - ключевой точки Ирана в обеспечении нефтяного экспорта - с целью снять блокаду Ормузского пролива. Ранее США нанесли удары по военным объектам на Харке.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний - Chevron Corp. и Exxon Mobil - подорожали в пятницу на 0,1% и 1% соответственно.

Федрезерв по-прежнему рассчитывает один раз понизить ключевую ставку в текущем году. Однако участники рынка считают, что следующее снижение ставки состоится только в 2027 году.

"Рынок наконец начинает осознавать, что конфликт может продлиться дольше, чем предполагалось изначально, и мне кажется, это главная причина просадки рынка, - сказал глава Longbow Asset Management Джейк Доллархайд. - Этот конфликт может затянуться не просто на недели, а на несколько месяцев".

Также инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции FedEx Corp. подорожали на 0,8%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 16%, выручку - на 8%. Скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг Super Micro Computer рухнула на треть на сообщениях СМИ о том, что министерство юстиции США предъявило трем лицам, связанным с компанией, обвинения в содействии контрабанде в Китай американских ИИ-технологий на сумму не менее $2,5 млрд.

Капитализация медиагруппы Nexstar Media Group Inc. выросла на 1,7% после того, как регуляторы одобрили сделку по покупке оператора сети местных телеканалов Tegna за $3,5 млрд.

Акции Ecolab Inc. подешевели примерно на 0,1%. Компания, предоставляющая услуги и технологии в сфере очистки воды, достигла соглашения о покупке компании CoolIT Systems, специализирующейся на технологиях жидкостного охлаждения для центров обработки данных (ЦОД). Сумма сделки составит порядка $4,75 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,96% и составил 45577,47 пункта.

Лидерами падения в индексе стали акции International Business Machines, Honeywell International, Nvidia Corp. и Boeing Co., упавшие более чем на 3%. Тем временем капитализация Verizon Communications выросла на 1%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,51% - до 6506,48 пункта. Это минимум с сентября.

Nasdaq Composite потерял 2,01% и завершил торги на уровне 21647,61 пункта. Со своего максимума, зафиксированного в конце октября, индикатор потерял почти 10%.

