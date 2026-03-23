Армения отправила гуманитарную помощь Ирану

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Армения отправила гуманитарную помощь Ирану, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Армения отправила гуманитарную помощь Ирану. В основном, медикаменты", - сказал он на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что республика готова оказать гуманитарную помощь Ирану при необходимости. "Иран не нуждается в обращении к нам по вопросу гуманитарной помощи. Если мы увидим, что есть необходимость гуманитарного содействия, подчеркиваю - гуманитарного, мы осуществим это", - сказал он.

Армения Иран МИД Арарат Мирзоян Никол Пашинян
Новости по теме

Магнитная буря на Земле завершилась

 Магнитная буря на Земле завершилась

Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине

КСИР пообещал не бить первым по объектам инфраструктуры

Премьер Словении объявил о победе своей партии на выборах

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $112,67 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Более 2 тыс. человек на Гавайях остались без электричества после сильного наводнения

 Более 2 тыс. человек на Гавайях остались без электричества после сильного наводнения

JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

 JP сообщила о планах США по наземной операции на острове Харк

Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану

 Глава Минфина США заявил о достаточности средств для продолжения ударов по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8754 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 976 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
