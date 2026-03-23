Армения отправила гуманитарную помощь Ирану

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Армения отправила гуманитарную помощь Ирану, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Армения отправила гуманитарную помощь Ирану. В основном, медикаменты", - сказал он на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что республика готова оказать гуманитарную помощь Ирану при необходимости. "Иран не нуждается в обращении к нам по вопросу гуманитарной помощи. Если мы увидим, что есть необходимость гуманитарного содействия, подчеркиваю - гуманитарного, мы осуществим это", - сказал он.