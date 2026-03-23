"Проект "Конец света" показал лучший дебют для студии Amazon MGM в кинотеатрах США и Канады

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Приключенческий фантастический фильм "Проект "Конец света"" заработал $80,5 млн в свой дебютный уикенд в Северной Америке, став лидером проката в регионе и почти во всех других странах.

Это лучший старт для фильма, снятого компанией Amazon.com Inc., а также лучший дебют для любой картины, не являющейся частью франшизы, с 2023 года, пишет The Wall Street Journal. Также фильм показал лучшие сборы за первый уикенд в 2026 году.

В остальном мире кино с актером Райаном Гослингом в главной роли заработало еще $60,4 млн, и таким образом совокупные сборы картины составили около $141 млн.

Предварительные прогнозы по сборам были ниже, однако на руку картине сыграли отличные отзывы - она получила 95% положительных рецензий критиков на сайте Rotten Tomatoes и заработала оценку "A" в опросах зрителей, проводимых сайтом CinemaScore.

Amazon расширила свое присутствие в кинобизнесе после покупки студии MGM за $8 млрд в 2022 году. Как пишет WSJ со ссылкой на источники, MGM приобрела права на сценарий фильма в 2020 году за $3 млн у Энди Уира, который также написал сценарий к фильму "Марсианин". Бюджет картины оценивается в $200 млн, без учета расходов на рекламу.

На второе место по сборам в кинотеатрах США и Канады опустился лидер предыдущих двух недель, мультфильм студии Pixar "Прыгуны". Он заработал $18 млн в прошлые выходные, а его общие сборы в Северной Америке достигли $120,4 млн.

Третье место занял индийский боевик "Специалист: Месть" ($9,5 млн), четвертое - комедийный фильм ужасов "Я иду искать 2" ($9 млн).