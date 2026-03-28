Работа порта в Омане приостановлена после удара беспилотника

Порт Салала. Архивное фото
Фото: Chris Bradley/Design Pics Editorial/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая датская судоходная компания Maersk информирует о приостановке работы порта Салала в Омане после удара беспилотника по этому морскому порту, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира".

"Датский судоходный гигант Maersk заявил, что работа порта Салала в Омане приостановлена на 48 часов после атаки беспилотника", - говорится в сообщении телеканала.

Со ссылкой на оманские власти "Аль-Джазира" сообщила, что в результате атаки пострадал один работник, а порту, одному из главных морских узлов страны, был нанесен "незначительный ущерб".

Maersk - одна из крупнейших судоходных и логистических компаний в мире, принадлежащая датской группе A.P. Moller-Maersk, занимается контейнерными перевозками, портовой логистикой, складскими услугами. Maersk использует порты Омана как часть своих маршрутов и логистических цепочек. Порт Салала является одним из главных транзитных хабов в Аравийском море.

