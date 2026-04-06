Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун в понедельник заявил, что жителям страны, учитывая обстановку на Ближнем Востоке, стоит проявить ответственный подход к использованию энергоресурсов, сообщают азиатские СМИ.

"Я прошу сотрудничества всех граждан и частного сектора для сохранения энергоресурсов", - сказал премьер.

Перечисляя возможные меры для минимизации расходов энергии, Чанвиракун призвал граждан, в частности, работать из дома и меньше использовать личный автотранспорт.

"Хотя Таиланд располагает большим объемом нефтяных резервов в сравнении с другими странами, мы остаемся уязвимыми, будучи страной, которая импортируют значительный объем нефти. (...) Мы не можем оставаться самодовольными и распоряжаться нашими нефтяными ресурсами так, как делали в прошлом", - добавил он.

Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом экспорта добываемой в Персидском заливе нефти, остается закрытым уже месяц из-за военных действий на Ближнем Востоке. После начала конфликта в регионе лишь небольшое число судов миновало пролив, многие из них связаны с Ираном.

Иран настаивает на том, что запрещает проход через Ормузский пролив для судов, следующих из портов или в порты союзников Израиля и США, независимо от пункта назначения.