Филиппины объявили чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Филиппины стали первой страной в мире, объявившей чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана, сообщает в четверг CNN.

"Министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Ласаро сообщила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней, и рассказала об "эффекте домино", который вызовет рост цен на энергоносители", - информирует телеканал.

По сообщению CNN, в стране введены меры по энергосбережению, снижению транспортных расходов, субсидированию топлива, а также меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.