В КСИР сообщили об уничтожении беспилотника Hermes на юге Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили об уничтожении беспилотника Hermes 900 в небе над провинцией Парс на юге Ирана, сообщает в среду Tasnim.

"Беспилотник Hermes 900, созданный по передовым технологиям, был обнаружен и сбит новейшей системой противовоздушной обороны Корпуса", приводит агентство заявление пресс-службы КСИР.

В КСИР добавили, что считают нарушением перемирия любое проникновение БПЛА в воздушное пространство страны даже без проведения военных операций.