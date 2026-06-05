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Си Цзиньпин посетит Северную Корею 8-9 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Китая Си Цзиньпин посетит Северную Корею государственным визитом 8-9 июня, сообщает "Синьхуа". Это будет его первая поездка в КНДР за более чем шесть лет.

В конце мая агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что председатель КНР может посетить Северную Корею уже на следующей неделе.

Источник отмечал, что китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США. Во время своего государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен попросил Си Цзиньпина помочь в посредничестве в межкорейских отношениях, и китайский лидер положительно отреагировал на эту просьбу.

Этот визит, первый за пределами Китая для Си Цзиньпина в этом году, состоится после того, как в прошлом месяце он принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

КНДР Си Цзиньпин Южная Корея
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