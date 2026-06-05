Началась активная фаза учений НАТО на Балтике

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Корабли НАТО приступили к выполнению задач в рамках учений Baltic Operation 26 (BALTOPS 26), сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Началась морская фаза BALTOPS 26. Корабли НАТО покинули военный порт Гдыни", - говорится в сообщении.

"В течение следующих двух недель экипажи будут тренироваться как единая команда, чтобы обеспечить безопасность наших морских границ", - добавили в ведомстве.

В многонациональных военно-морских учениях НАТО BALTOPS 2026 в акватории Балтийского моря примет участие около 6 тыс. военнослужащих 15 стран-союзников и партнеров НАТО, задействовано около 20 военных кораблей.

Маневры, направленные на укрепление оперативной совместимости сил стран альянса, включают отработку противолодочных и противовоздушных маневров, высадку морского десанта, операции по разминированию и применение беспилотных систем.