Пять граждан Азербайджана погибли из-за атаки дронов на грузовые суда в Азовском море

Еще трое получили ранения, заявили в азербайджанском МИД

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пять граждан Азербайджана погибли, трое получили ранения в результате атаки дронов на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря, заявил начальник пресс-службы МИД страны Айхан Гаджизаде.

По данным МИД, ночью 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря грузовые суда "Натра" и "Циркон" подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня в ночные часы были осуществлены дроновые атаки на два иностранных грузовых судна. 25 граждан Азербайджана входили в состав экипажей этих двух судов. Хочу отметить, что упомянутые суда не принадлежат Азербайджанскому государству. От российской стороны поступила соответствующая информация о том, что в результате атаки в общей сложности погибли пятеро наших граждан, а трое получили ранения. Раненые размещены в городской больнице Ейска", - сказал Гаджизаде журналистам.

По его словам, в настоящее время МИД Азербайджана осуществляет координационную работу с соответствующими госорганами республики, дипломатическими представительствами за рубежом, а также уполномоченными органами соответствующих стран в связи с данным вопросом. "Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место происшествия. Вопросы состояния наших граждан, их возвращения в страну и оказания необходимой консульской поддержки находятся в центре внимания", - добавил он.



