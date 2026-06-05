Иранские законодатели просят Хаменеи разрешить разработку МБР, способных достичь США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Иранские законодатели обратились к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщила иранская газета Asriran.

По данным издания, свои подписи под обращением поставили 85 законодателей, выразивших скептицизм по поводу позиции, занимаемой Вашингтоном на переговорах с Тегераном о мирном урегулировании конфликта.

Как отмечает израильская газета The Jerusalem Post, аналитики из американского Института изучения войны (ISW) истолковали письмо как призыв к созданию ракет, способных достичь Соединенных Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил изданию, что любые благоприятные экономические условия в результате переговоров с Вашингтоном могут предоставить Тегерану ресурсы, необходимые для таких разработок.

Письмо также подписали несколько иранских сторонников жесткой линии, в том числе бывший министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки, который выступает против переговоров с Штатами, сообщило издание.