Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. бортпроводников компании Lufthansa вышли на забастовки по всей Германии, что уже привело к отмене более 500 рейсов, сообщают в пятницу немецкие СМИ.

Отмечается, что в аэропорту Франкфурт-на-Майне - крупнейшем в ФРГ- отменили около 75% из запланированных 350 рейсов Lufthansa.

Забастовка началась в полночь по местному времени (01:00 мск) и продлится до 22:00 пятницы (23:00 мск).

Подобная акция протеста является особо проблематичной, так как в Европе это последний день пасхальных каникул, и многие возвращаются домой из отпусков.

К забастовке сотрудников Lufthansa, а также ее регионального подразделения Cityline призвали в профсоюзе UFO. Уже несколько месяцев представители профсоюза ведут переговоры о повышении зарплат с руководством компании.

Забастовка бортпроводников стала уже третьим крупным протестом работников отрасли за год. Ранее дважды бастовали пилоты Lufthansa.

Lufthansa ФРГ Германия
