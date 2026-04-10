Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. бортпроводников компании Lufthansa вышли на забастовки по всей Германии, что уже привело к отмене более 500 рейсов, сообщают в пятницу немецкие СМИ.
Отмечается, что в аэропорту Франкфурт-на-Майне - крупнейшем в ФРГ- отменили около 75% из запланированных 350 рейсов Lufthansa.
Забастовка началась в полночь по местному времени (01:00 мск) и продлится до 22:00 пятницы (23:00 мск).
Подобная акция протеста является особо проблематичной, так как в Европе это последний день пасхальных каникул, и многие возвращаются домой из отпусков.
К забастовке сотрудников Lufthansa, а также ее регионального подразделения Cityline призвали в профсоюзе UFO. Уже несколько месяцев представители профсоюза ведут переговоры о повышении зарплат с руководством компании.
Забастовка бортпроводников стала уже третьим крупным протестом работников отрасли за год. Ранее дважды бастовали пилоты Lufthansa.
