Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не вернется к работе в ОДКБ.

"Примем решение и выйдем. Надо будет - выйдем. Я говорил, что мы не вернемся назад", - сказал Пашинян на предвыборных теледебатах в эфире Общественного телевидения Армении, отвечая на соответствующий вопрос представителя оппозиционной партии.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения не будет предпринимать меры для активизации работы в ОДКБ.

"Членство Республики Армения в ОДКБ заморожено и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе", - заявлял армянский премьер.