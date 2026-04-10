В Кувейте сообщили об уничтожении семи беспилотников за сутки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В вооруженных силах Кувейта заявили, что уничтожили за последние сутки семь беспилотников, сообщает в пятницу Al Jazeera.

По данным кувейтских военных, некоторые из БПЛА были нацелены на объекты Национальной гвардии Кувейта.

При перехвате дронов пострадали несколько военнослужащих. Раненым оказывают медицинскую помощь; их состояние остается стабильным.

Накануне местные СМИ также сообщали, что объекты инфраструктуры Национальной гвардии получили ущерб после атак иранских дронов. В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) отрицают, что причастны к этим налетам.