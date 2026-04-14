Рынки акций Европы снизились на новостях с Ближнего Востока

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,16%, до 613,88 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,17%, германский DAX - 0,26%, французский CAC 40 - 0,29%, итальянский FTSE MIB - 0,17%, испанский IBEX 35 - 0,99%.

Переговоры между Ираном и США, прошедшие на минувших выходных в Пакистане, завершились без достижения сторонами каких-либо договоренностей. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают блокаду Ормузского пролива. Блокада, объявленная в понедельник с 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск), распространяется на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану.

На этом фоне подорожали акции нефтекомпаний, большинство остальных секторов рынка закрылись в минусе. Бумаги BP Plc выросли в цене на 1%, Shell - на 1,5%, TotalEnergies - на 1,3%, Eni и Repsol - на 0,3%.

"В начале недели рынки частично растеряли рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, - написала Кэтлин Брукс из XTB. - Однако паники не наблюдается, и некоторые аналитики отмечают, что падение могло быть сильнее".

В числе лидеров снижения в Европе оказались бумаги авиакомпаний Deutsche Lufthansa (-2,2%), EasyJet (-2,4%), Ryanair (-1,8%), International Airlines Group (-1,4%), а также туроператора TUI (-1,6%). Акции оператора круизов Carnival в Лондоне подешевели на 2,6%.

Кроме того, заметно снизились котировки бумаг промышленных компаний, в том числе ThyssenKrupp (-1,8%), Siemens Energy (-0,8%), Continental (-2,3%), MTU Aero Engines (-0,9%), Stellantis (-2,9%), Volkswagen (-1,4%).

Германский производитель грузовиков и автобусов Traton в первом квартале сократил продажи на 6% относительно аналогичного периода прошлого года - до 68,6 тыс. транспортных средств. Капитализация компании снизилась на 0,7%.

Акции производителей товаров класса "люкс" Kering и LVMH опустились в цене на 1,6% и 0,3% соответственно.

В Британии подешевели бумаги банков, включая Barclays (-1,4%), NatWest (-0,3%), Lloyds (-0,2%), HSBC (-0,6%).

Акции PolyPeptide Group подскочили на 13,4%, до максимума более чем за три года, на сообщениях СМИ об интересе ведущих мировых инвестфирм к покупке швейцарской фармкомпании. Как пишет Bloomberg, ею интересуются EQT AB, KKR & Co. и Advent. Капитализация PolyPeptide составляет около $1,5 млрд.

