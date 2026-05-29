Уолл-стрит обновила рекорды на геополитике, статданных и новостях компаний

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на исторических максимумах, участники рынка оценивали новости с Ближнего Востока, статданные и корпоративные отчетности.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сказали Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране. По данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения президенту США Дональду Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что в рамках меморандума на протяжении 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Также в четверг стало известно, что доходы населения США в апреле выросли незначительно, менее чем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%. Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,5%, на уровне прогнозов.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индикатор PCE Core) в апреле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 3,3% в годовом выражении. В марте индикатор вырос на 0,3% и 3,2% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 2%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 215 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 211 тыс.

Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. в пересчете на годовые темпы. Прогноз для этого показателя составлял 670 тыс.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции HP Inc. подешевели на 2,1%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11%, выручку - на 9%. Квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки оказались лучше прогнозов рынка, однако HP понизила прогнозы на этот фингод.

Капитализация Salesforce Inc. сократилась на 0,8%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2027 финансового года увеличил чистую прибыль на 37%, выручку - на 13%. Скорректированная прибыль существенно превысила ожидания аналитиков, при этом выручка совпала с прогнозом.

Цена бумаг Dell Technologies выросла на 4,2% на новости, что компания получила пятилетний контракт от Пентагона на сумму $9,96 млрд.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 17,9%.Американский оператор сети магазинов фиксированных цен в первом квартале 2026 финансового года увеличил выручку на 7,2% и незначительно нарастил чистую прибыль, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций Best Buy Co. увеличилась на 15,8%. Американский ритейлер электроники в прошлом финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Американская продовольственная компания Hormel Foods во втором финансовом квартале снизила чистую прибыль и слабо увеличила выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка совпала с прогнозами. Бумаги Hormel подорожали на 12,6%.

Цена акций Snowflake Inc. взлетела на 36%. Компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, подписала пятилетнее соглашение с Amazon Web Services (AWS, облачное подразделение Amazon.com Inc. (SPB: AMZN)) на сумму $6 млрд, а также повысила годовой прогноз выручки от продажи программных продуктов на текущий фингод.

Капитализация Tyson Foods понизилась на 6,1%. Американский производитель продуктов питания сообщил, что должности президента и главного исполнительного директора в октябре займет Джефф Шомбургер, с 2016 года входящий в совет директоров компании. Он сменит на этих постах Донни Кинга, который после ухода останется членом совета директоров.

Акции Kohl's подскочили на 20%. Сеть универмагов подтвердила годовые прогнозы и отчиталась о меньшем, чем ожидалось, чистом убытке в прошлом финквартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,05% и составил 50668,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,58% - до 7563,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,91% и завершил торги на уровне 26917,47 пункта.