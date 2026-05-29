Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин США ввел дополнительные санкции в отношении 16 юридических лиц, восьми танкеров и гражданина Индии. В Вашингтоне считают, что они связаны с поставками нефти в интересах Ирана.

- Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что США могут возобновить атаки на Иран, если не достигнут выгодного соглашения.

- Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило до 27 июня действие лицензии для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали на три часа из-за атаки БПЛА, аэропорт Ярославля около четырех часов не обслуживал рейсы.

- Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Во время теста произошла "аномалия", причины выясняют. Техперсонал не пострадал.

- Иранские военные открыли предупредительный огонь по судам в районе портового города Бендер-Аббаса, которые пытались без разрешения проследовать через Ормузский пролив.

- В Вашингтоне сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которому 20 мая предъявили обвинения в сговоре с целью убийства граждан США. Об этом сообщил и.о. генпрокурора США Тодд Бланш.

- Футболисты сборной России со счетом 0:1 уступили национальной команде Египта в товарищеской встрече в Каире.

