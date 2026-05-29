Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Минфин США ввел дополнительные санкции в отношении 16 юридических лиц, восьми танкеров и гражданина Индии. В Вашингтоне считают, что они связаны с поставками нефти в интересах Ирана.
- Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что США могут возобновить атаки на Иран, если не достигнут выгодного соглашения.
- Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило до 27 июня действие лицензии для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали на три часа из-за атаки БПЛА, аэропорт Ярославля около четырех часов не обслуживал рейсы.
- Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Во время теста произошла "аномалия", причины выясняют. Техперсонал не пострадал.
- Иранские военные открыли предупредительный огонь по судам в районе портового города Бендер-Аббаса, которые пытались без разрешения проследовать через Ормузский пролив.
- В Вашингтоне сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которому 20 мая предъявили обвинения в сговоре с целью убийства граждан США. Об этом сообщил и.о. генпрокурора США Тодд Бланш.
- Футболисты сборной России со счетом 0:1 уступили национальной команде Египта в товарищеской встрече в Каире.