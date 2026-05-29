Ракета Blue Origin взорвалась в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовом комплексе 36 на мысе Канаверал во Флориде, следует из прямой трансляции NASASpaceFlight.com. Инцидент произошёл в четверг около 21:00 по местному времени (04:00 в пятницу по Москве).

Компания Blue Origin подтвердила в соцсети X, что во время теста произошла "аномалия". По словам владельца компании Джеффа Безоса, все сотрудники находятся в безопасности, угрозы для персонала нет. Он подчеркнул, что делать выводы о причинах аварии пока преждевременно.

По данным Associated Press, взрыв был настолько мощным, что жители Кейп-Канаверала и Коко-Бич сообщили о вибрации домов и яркой вспышке в небе. Местные службы заявили, что угрозы из-за возможных выбросов топлива нет.

Испытания проводились в рамках подготовки к четвёртому запуску New Glenn, который планировался в ближайшие недели. Ракета должна была вывести на орбиту 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo. Аппараты на борту во время теста отсутствовали. Масштаб повреждений стартовой инфраструктуры пока не установлен.

Ранее в этом году ракета уже сталкивалась с техническими проблемами: на одном из запусков верхняя ступень не смогла вывести спутник AST SpaceMobile на орбиту, что привело к полной потере миссии.

New Glenn - ракета тяжелого класса, разработанная Blue Origin для коммерческих, научных и национальных миссий. Она дебютировала в 2025 году и рассматривается NASA как один из элементов программы Artemis. Безос заявил, что компания восстановит все необходимое и вернется к полетам.