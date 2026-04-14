Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 1% в понедельник

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник выросли, при этом S&P 500 и Nasdaq прибавили более 1%.

После сдержанного начала дня рынок пошел вверх на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Иран хочет заключить сделку.

"Инвесторы боятся оказаться не у дел. Они опасаются, что если решение (по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке - ИФ) будет найдено быстро, рынок может рвануть вверх, и они останутся в стороне", - полагает главный инвестиционный аналитик Janney Montgomery Scott Марк Лучини.

По итогам торгов в понедельник S&P 500 компенсировал все потери, понесенные после начала войны, и завершил день на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 27 февраля, отмечает агентство Reuters.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя лития Albemarle подскочили на 6,8% (до $185,43) после того, как аналитики Oppenheimer повысили их прогнозную стоимость до $222 с $216.

Цена бумаг производителя флэш-памяти Sandisk Corp. взлетела на 11,8% на новости о том, что они с 20 апреля войдут в расчет индекса Nasdaq 100.

Акции Oracle Corp. подорожали на 12,7% (самый существенный дневной подъем за семь месяцев) и вместе с Sandisk стали лидерами роста среди компонентов S&P 500.

Наиболее сильное повышение стоимости среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, продемонстрировали Salesforce Inc. и Microsoft Corp. - на 4,8% и 3,6% соответственно.

Котировки акций нефтяных компаний также увеличились, в том числе Chevron Corp. - на 1,7%, ConocoPhillips - на 0,9%, Marathon Petroleum - на 1,2%.

Кроме того, подорожали бумаги International Business Machines - на 3,1%, Boeing Co. - на 2,1%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Tesla - на 1%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Nvidia Corp. - на 0,4%.

В то же время бумаги авиакомпаний снизились из-за опасений, что повышение цен на нефть может привести к подорожанию авиатоплива. Капитализация Delta Air Lines за день сократилась на 1,1%, Southwest Airlines Co. - на 0,3%, United Airlines Holdings - на 1,2%, American Airlines Group - на 0,8%.

Goldman Sachs Group сообщил об увеличении в первом квартале чистой прибыли на 18% и выручки на 14%, причем оба показателя оказались лучше прогноза аналитиков. Однако доход банка от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) упал на 10% - до $4 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали $4,8 млрд. Цена акций банка снизилась на 1,9%.

Котировки бумаг Apple Inc. опустились на 0,5%, Walmart Inc. - на 1,7%, Coca-Cola Co. - на 1,4%, Procter & Gamble Co. - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 301,68 пункта (на 0,63%) и достиг 48218,25 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 69,35 пункта (на 1,02%) - до 6886,24 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 280,84 пункта (на 1,23%) и завершил сессию на отметке 23183,74 пункта.

