Novo Nordisk интегрирует решения OpenAI в разработку, производство и дистрибуцию лекарств

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Датский фармгигант Novo Nordisk и американская OpenAI стали стратегическими партнерами в области разработки, производства и дистрибуции лекарств, говорится в пресс-релизе Novo.

Novo интегрирует самые продвинутые ИИ-решения OpenAI в свою деятельность по всему миру, что поможет ускорить вывод препаратов на рынок и повысить их качество.

Пилотные проекты охватят НИОКР, производственные и коммерческие операции, а полная интеграция будет достигнута до конца года.

Кроме того, OpenAI поможет датской компании повысить эффективность корпоративных операций, а также квалификацию и ИИ-грамотность персонала.

"Интеграция ИИ в повседневную работу позволит нам анализировать массивы данных в таких масштабах, которые ранее были невозможны, выявлять закономерности, которых мы не видели, и проверять гипотезы быстрее, чем когда-либо", - заявил главный исполнительный директор Novo Майк Дустдар.

Финансовые условия партнерства не раскрываются.

Акции Novo дорожают на 2,1% на торгах во вторник.

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

Тегеран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за ущерб

Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана

США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

 США и Иран продолжают контактировать по вопросу урегулирования конфликта

США на переговорах предлагали мораторий на 20 лет на обогащение урана в Иране

Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

 Премьер Италии считает недопустимым выпад Трампа против папы римского

Трамп заявил, что Иран дал сигнал о желании заключить с ним соглашение
