Novo Nordisk интегрирует решения OpenAI в разработку, производство и дистрибуцию лекарств

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Датский фармгигант Novo Nordisk и американская OpenAI стали стратегическими партнерами в области разработки, производства и дистрибуции лекарств, говорится в пресс-релизе Novo.

Novo интегрирует самые продвинутые ИИ-решения OpenAI в свою деятельность по всему миру, что поможет ускорить вывод препаратов на рынок и повысить их качество.

Пилотные проекты охватят НИОКР, производственные и коммерческие операции, а полная интеграция будет достигнута до конца года.

Кроме того, OpenAI поможет датской компании повысить эффективность корпоративных операций, а также квалификацию и ИИ-грамотность персонала.

"Интеграция ИИ в повседневную работу позволит нам анализировать массивы данных в таких масштабах, которые ранее были невозможны, выявлять закономерности, которых мы не видели, и проверять гипотезы быстрее, чем когда-либо", - заявил главный исполнительный директор Novo Майк Дустдар.

Финансовые условия партнерства не раскрываются.

Акции Novo дорожают на 2,1% на торгах во вторник.