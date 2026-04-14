Поиск

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в марте увеличились на 4% в годовом выражении из-за резко подорожавших энергоносителей, говорится в сообщении министерства труда страны.

Темпы роста стали максимальными с февраля 2023 года. При этом опрошенные Trading Economics аналитики ждали еще более существенного подъема - на 4,6%.

В помесячном выражении цены выросли на 0,5% при ожидавшемся росте на 1,1%.

В феврале показатель увеличился на 0,5% относительно января и на 3,4% по сравнению с февралем прошлого года.

Цены на товары в марте подскочили на 1,6% в помесячном выражении, максимально с августа 2023 года. Стоимость услуг не изменилась после роста на 0,3% по итогам предыдущего месяца.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в прошлом месяце поднялся на 0,1% к февралю и на 3,8% в годовом выражении.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

 ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

 СМИ сообщили, что США израсходовали весь запас баллистических ракет в операции против Ирана

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

 Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах и призвал Иран "проявить гибкость"

 Лавров заявил Аракчи о готовности РФ содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана
