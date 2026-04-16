ЕС продолжает добиваться согласия стран G7 на санкции в отношении танкеров РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает обсуждать со странами G7 свое предложение в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС о полном запрете на оказание морских услуг для танкерного флота РФ, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы неоднократно говорили, что, если получим международную поддержку продвигаемого нами пакета санкций со стороны G7, то их воздействие будет еще более значительным. Мы по-прежнему пытаемся согласовать наши усилия с G7 и продолжим обсуждения в этом направлении. Это был бы идеальный результат", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос, станет ли ЕС дожидаться согласия G7 на свое предложение или будет действовать только сам. "Если это окажется невозможным, будем смотреть, как действовать дальше", - добавила представитель ЕК.

Она отметила, что вопрос о 20-м пакете санкций остается для Еврокомиссии актуальным, и в Брюсселе надеются добиться прогресса в его продвижении, "следуя той же логике, в соответствии с которой готовились 19 других санкционных пакетов".