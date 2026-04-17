В ЕС пока не наблюдают нехватки авиатоплива, но признают напряженность на рынке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Данные мониторинга, который постоянно проводит координационная группа Еврокомиссии (ЕК), не показывают дефицита в Евросоюзе топлива для авиации на текущий момент, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Однако мы готовимся к возможной нехватке керосина. Такая обеспокоенность существует", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, производство НПЗ стран Евросоюза покрывает 70% европейского потребления горючего. Остальное зависит от импорта.

"Если нынешняя ситуация в Ормузском проливе продлится, комиссия будет готова предпринять скоординированные действия в том, что касается керосина", - продолжила Итконен.

Вместе с тем, считает она, нет опасений остаться совсем без горючего, мировой рынок постоянно подпитывается новой продукцией, это поддержит импорт.

"Конечно, мы осознаем напряженность на рынке по поводу керосина и внимательно следим за этим. У нас есть чрезвычайные запасы в соответствии с европейским законодательством. И эти запасы могут быть использованы, если обстановка на рынке этого потребует. Но рынок напряжен", - отметила представитель ЕК.

При этом она повторила, что в данный момент ЕС не испытывает нехватки, которая вызвала бы систематическую массовую отмену авиарейсов, и отметила, что постоянный мониторинг ЕК позволяет "определять возможные будущие этапы" действий.

В ответ на дополнительный вопрос Итконен объяснила, что по европейскому законодательству государства-члены должны иметь стратегический запас нефти и газа на 90 дней. Что касается нефти, государства сами решают, в какой пропорции хранить сырую нефть и продукты ее переработки, включая керосин.