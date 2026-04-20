В ЕК по-прежнему отрицают дефицит авиатоплива в ЕС из-за кризиса с Ормузом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на кризис в Персидском заливе, Евросоюз не испытывает нехватки авиатоплива на данный момент, однако готовится к любому развитию событий, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Эва Хрнчирова.

"Нет дефицита авиатоплива в настоящий момент (...). Это правда, что ситуация непростая, на Ближнем Востоке - кризис, который оказывает воздействие на рынок Евросоюза. Наша роль заключается в координации и подготовке к любым сценариям", - сказала она в ответ на вопросы, касающиеся запасов керосина в ЕС.

По ее словам, координационная группа ЕК по нефти собиралась на прошлой неделе и снова будет заседать в конце текущей недели. Наличие керосина в ЕС - среди ее приоритетных вопросов.

"Надо напомнить, что в Европейском союзе есть значительный потенциал переработки сырой нефти, что позволяет производить керосин. Мы готовимся к потенциально возможным (чрезвычайным - ИФ) действиям, но всё будет зависеть от развития ситуации. В данный момент нехватка (авиатоплива - ИФ) не на повестке дня", - резюмировала представитель ЕК.