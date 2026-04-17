OFAC продлил NIS лицензию на операционную деятельность на два месяца

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской NIS (входит в "Газпром нефть") на 60 дней специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность. Об этом сообщает местное издание РТС со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравку Джедович Ханданович. По ее словам, лицензия продлена до 16 июня.

Предыдущая лицензия на операционную деятельность NIS действовала до 17 апреля.

NIS регулярно запрашивает OFAC США о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже ее акций.

Ранее OFAC по заявке венгерской компании MOL продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS до 22 мая 2026 года.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS – единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.