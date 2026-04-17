OFAC продлил NIS лицензию на операционную деятельность на два месяца

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской NIS (входит в "Газпром нефть") на 60 дней специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность. Об этом сообщает местное издание РТС со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравку Джедович Ханданович. По ее словам, лицензия продлена до 16 июня.

Предыдущая лицензия на операционную деятельность NIS действовала до 17 апреля.

NIS регулярно запрашивает OFAC США о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже ее акций.

Ранее OFAC по заявке венгерской компании MOL продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS до 22 мая 2026 года.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS – единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Brent подешевела до $88,76 за баррель

Мадьяр ожидает возобновления работы трубопровода "Дружба" на следующей неделе

Трамп заявил, что Иран передаст США обогащенный уран в рамках будущего соглашения

В ЕС пока не наблюдают нехватки авиатоплива, но признают напряженность на рынке

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Brent подешевела ниже $91 за баррель

Иран разблокировал Ормузский пролив

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1736 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов