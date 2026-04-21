СД "Газпрома" впервые выдаст директиву голосования в органах управления сербской NIS

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" 29 апреля впервые выдаст директиву по голосованию в органах управления сербской NIS, информирует российский эмитент.

"О согласовании позиции ПАО "Газпром" по голосованию его представителей в органах управления компании НИС а.о. Нови Сад", - формулируется вопрос в сообщении о существенном факте.

Решение проводится заочным голосованием, и деталей таких вопросов концерн обычно не раскрывает.

Подобные вопросы относительно других "дочек" регулярно рутинно выносятся на совет директоров материнской компании, но в отношении NIS - впервые. Ранее в ленте существенных фактов "Газпрома" NIS упоминалась в сообщениях об одобрении контрактов, а также сделках с акциями.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Сейчас основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В 2025 году NIS как "дочка" "Газпром нефти" была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

Сообщалось, что венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.