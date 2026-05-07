Гросси вновь призвал воздержаться от военной активности в районах атомных станций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в связи с недавним повреждением инфраструктуры в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь обратил внимание на необходимость предотвращения рисков для ядерной безопасности.

"Мы не можем допустить повторного повреждения важнейшего оборудования, обеспечивающего ядерную безопасность. Я еще раз призываю обе стороны приложить все усилия, чтобы избежать военной активности вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились", - приводятся слова Гросси в коммюнике, распространенном на сайте МАГАТЭ в четверг.

В документе отмечается, что в результате атаки беспилотника на прошлой неделе вблизи ЗАЭС была повреждена инфраструктура реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации.