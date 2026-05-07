Поиск

Гросси вновь призвал воздержаться от военной активности в районах атомных станций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в связи с недавним повреждением инфраструктуры в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь обратил внимание на необходимость предотвращения рисков для ядерной безопасности.

"Мы не можем допустить повторного повреждения важнейшего оборудования, обеспечивающего ядерную безопасность. Я еще раз призываю обе стороны приложить все усилия, чтобы избежать военной активности вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились", - приводятся слова Гросси в коммюнике, распространенном на сайте МАГАТЭ в четверг.

В документе отмечается, что в результате атаки беспилотника на прошлой неделе вблизи ЗАЭС была повреждена инфраструктура реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Евросовета заявил об обсуждении в ЕС темы возможных переговоров с РФ

Посла Армении вызвали в МИД РФ

 Посла Армении вызвали в МИД РФ

Суд в Армении отменил домашний арест брату и племяннику Католикоса всех армян

В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

 В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2106 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9289 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов