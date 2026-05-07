Глава Евросовета заявил об обсуждении в ЕС темы возможных переговоров с РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами стран ЕС тематику будущих возможных переговоров с Россией.

"Я беседую с 27 лидерами стран ЕС, чтобы понять, как лучше всего организоваться и определить, что нам надо по существу обсуждать с Россией, когда настанет время это сделать", - приводит Financial Times (FT) его слова.

Он отметил, что власти ЕС не хотят мешать переговорному процессу, инициированному президентом США Дональдом Трампом. Также Кошта утверждал, что в Москве не демонстрировали желание вести с кем-либо от ЕС переговоры.

FT отмечает, что многие в ЕС считают: переговорный процесс США, РФ и Украины оставляет Евросоюз в стороне и может вынудить союз принять потенциальное соглашение, с которым он не согласен.

По данным издания, некоторые лидеры ЕС, включая премьера Бельгии Барта де Вевера, предлагали открыть канал диалога с Россией. Однако другие руководители заявляли, что в Евросоюзе нет консенсуса на темы того, кто может представлять союз, когда следует начинать переговоры, какова будет позиция у ЕС.