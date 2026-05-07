Трамп сообщил, что у него состоялся успешный разговор с президентом Бразилии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел успешную встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Только что завершил встречу с Луисом Инасиу Лулой да Силвой, очень энергичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы", - написал Трамп в четверг в Truth Social.

По его словам, "встреча прошла очень хорошо".

"Наши представители должны встретиться, чтобы обсудить некоторые ключевые вопросы. При необходимости в ближайшие месяцы будут назначены дополнительные встречи", - отметил Трамп.

В последние годы отношения США и Бразилии стали напряженными в связи с несколькими факторами. В 2025 году в Вашингтоне выразили недовольство в связи с признанием экс-президента Бразилии Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте. Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил "ответными мерами", а Трамп заявил, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.

Лула да Силва в сентябре провел виртуальную встречу стран БРИКС для обсуждения торговой политики США. В частности, тогда Бразилия выразила недовольство введенными США пошлинами и попыталась заручиться поддержкой принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.

Трамп, со своей стороны, неоднократно критиковал БРИКС и угрожал этому объединению крупными пошлинами в случае попытки снижать роль доллара в мировой торговле.

В июле 2025 года президент США заявил о введении дополнительной пошлины в 40% в отношении экспортируемых из Бразилии товаров.

Кроме того, по сообщениям СМИ, Бразилия при нынешнем президенте продолжает курс на стратегическую автономию и не собирается принимать сторону США в глобальных противостояниях, сохраняя нейтралитет по Украине и ситуации на Ближнем Востоке.