Трамп сообщил, что у него состоялся успешный разговор с президентом Бразилии
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел успешную встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"Только что завершил встречу с Луисом Инасиу Лулой да Силвой, очень энергичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы", - написал Трамп в четверг в Truth Social.
По его словам, "встреча прошла очень хорошо".
"Наши представители должны встретиться, чтобы обсудить некоторые ключевые вопросы. При необходимости в ближайшие месяцы будут назначены дополнительные встречи", - отметил Трамп.
В последние годы отношения США и Бразилии стали напряженными в связи с несколькими факторами. В 2025 году в Вашингтоне выразили недовольство в связи с признанием экс-президента Бразилии Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте. Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил "ответными мерами", а Трамп заявил, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.
Лула да Силва в сентябре провел виртуальную встречу стран БРИКС для обсуждения торговой политики США. В частности, тогда Бразилия выразила недовольство введенными США пошлинами и попыталась заручиться поддержкой принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.
Трамп, со своей стороны, неоднократно критиковал БРИКС и угрожал этому объединению крупными пошлинами в случае попытки снижать роль доллара в мировой торговле.
В июле 2025 года президент США заявил о введении дополнительной пошлины в 40% в отношении экспортируемых из Бразилии товаров.
Кроме того, по сообщениям СМИ, Бразилия при нынешнем президенте продолжает курс на стратегическую автономию и не собирается принимать сторону США в глобальных противостояниях, сохраняя нейтралитет по Украине и ситуации на Ближнем Востоке.