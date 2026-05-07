Встреча президентов США и Бразилии была направлена на нормализацию торговых отношений

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Важной целью встречи президентов США и Бразилии Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулы да Силвы было обсуждение путей нормализации торговых отношений между двумя странами после того, как США ввели пошлины на бразильскую продукцию и санкции против бразильских властей, сообщили в четверг телеканалу "Глобу" бразильские дипломатические источники.

Помимо экономических вопросов, в повестке дня значились обсуждения сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, партнерства в области критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также международные аспекты - геополитические проблемы в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и ситуация в ООН.

Трамп назвал встречу успешной.

"Только что завершил встречу с Луисом Инасиу Лулой да Силвой, очень энергичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы", - написал Трамп в четверг в Truth Social.

По его словам, "встреча прошла очень хорошо".